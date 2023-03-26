26 Mart 2023, Pazar
Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi
Hataylı olan Karsu Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinde 16 yakınını kaybetmişti. 2 halası, yeğenleri, kuzeni ve kuzeninin eşinin vefat ettiğini duyuran şarkıcı, amcası ve babaannesinin enkaz altından çıkarılmasıyla mutluluk yaşamıştı. Karsu bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla enkazdan sağ kurtarılan babasının vefatını duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:28
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