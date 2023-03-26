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Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Hataylı olan Karsu Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinde 16 yakınını kaybetmişti. 2 halası, yeğenleri, kuzeni ve kuzeninin eşinin vefat ettiğini duyuran şarkıcı, amcası ve babaannesinin enkaz altından çıkarılmasıyla mutluluk yaşamıştı. Karsu bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla enkazdan sağ kurtarılan babasının vefatını duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 15:28
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Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da ailesinden 16 kişiyi kaybetmişti.

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Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Halası, amcası, babaannesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti.

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Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Amcası ve babaannesinin kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu, "Nenem bulundu! Allah'ım çok şükür. Dualarım sizinle" mesajını paylaşmıştı. Karsu'nun nenesiyle el ele tutuştuğu fotoğrafına ise sosyal medyadan beğeni yağmıştı.

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Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Babaannesi ve amcasının mucize kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu'nun mutluluğu yarım kalmış, şarkıcı 2 halası, yeğenleri, kuzeni ve kuzeninin eşinden enkazdan sağ çıkarılamadığını söylemişti.

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Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Instagram hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım eden herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.