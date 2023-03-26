Şarkıcı Karsu’yu yıkan ölüm! Enkazdan kurtarılmıştı acı haber geldi

Hataylı olan Karsu Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketinde 16 yakınını kaybetmişti. 2 halası, yeğenleri, kuzeni ve kuzeninin eşinin vefat ettiğini duyuran şarkıcı, amcası ve babaannesinin enkaz altından çıkarılmasıyla mutluluk yaşamıştı. Karsu bir acı haber daha aldı. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla enkazdan sağ kurtarılan babasının vefatını duyurdu.