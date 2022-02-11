Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

Uzun süredir ayrılacakları haberleriyle gündem olan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer'den kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuğu bulunan çift, tek celsede boşandı. Emrah'ın çocukları Eleysa, Elyesa'ya ve Sibel Kirer'e ödeyeceği nafaka ise gündeme damga vurdu. İşte aylık geliri 400 Bin TL olduğunu iddia edilen şarkıcının ödeyeceği nafaka miktarı...