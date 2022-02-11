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Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

Uzun süredir ayrılacakları haberleriyle gündem olan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer'den kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ve iki çocuğu bulunan çift, tek celsede boşandı. Emrah'ın çocukları Eleysa, Elyesa'ya ve Sibel Kirer'e ödeyeceği nafaka ise gündeme damga vurdu. İşte aylık geliri 400 Bin TL olduğunu iddia edilen şarkıcının ödeyeceği nafaka miktarı...

Giriş Tarihi: 11.02.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022 12:10
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Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu.

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Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Emrah Erdoğan ve iki çocuğunun annesi Sibel Kirer'in boşanma detayları belli oldu.

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Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

Emrah, her ay eşi için 12 bin TL, iki çocuğu için de 18 bin TL nafaka ödeyecek.

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Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ve Sibel Kirer çifti, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.

anıyor" dedi.

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Şarkıcı Emrah Erdoğan ile Sibel Kirer tek celsede boşandı! Ödeyeceği nafaka belli oldu

AYLIK 30 BİN TL NAFAKA ÖDEYECEK

Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak.