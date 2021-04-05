Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi değişimiyle şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi değişimiyle şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu
Türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden olan kızı Melodi gündeme oturdu. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Ceylan kızı da yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melodi Bozkurt, estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişim ile şoke etti. İşte Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 18:26
Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla gündem oldu. Birçok estetik müdahale geçiren Melodi, değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ve sık sık imajını değiştirerek gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın ardından kızı da Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Yurt dışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Değişimiyle dikkat çeken 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde dikkatlerden kaçmadı.
Ceylan
Şevval Şahin