Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi değişimiyle şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu

Türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden olan kızı Melodi gündeme oturdu. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Ceylan kızı da yaşadığı değişimle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Melodi Bozkurt, estetik operasyonlar sonrası yaşadığı değişim ile şoke etti. İşte Ceylan'ın kızı Melodi'nin son hali...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 18:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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