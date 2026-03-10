Şarkıcı Çelik yardımlarıyla herkese örnek oldu! "Zekat ve sadaka dinimizin gereği"
Ünlü popçu Çelik Erişçi, Ramazan ayı boyunca sergilediği örnek dayanışmayla takdir topluyor. Son 10 günde verdiği 4 konserinin tüm gelirini Hatay'daki depremzedelere bağışlayan sanatçı, "Dinimizin gereğini yerine getirdim" diyerek yardımların ay sonuna kadar hız kesmeden devam edeceğini müjdeledi.
Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, son dönemde sergilediği örnek davranışlarla takdir toplamaya devam ediyor.
Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; sanatçı, son 10 günde gerçekleştirdiği dört konserden elde ettiği tüm kazancı Hatay'daki depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine bağışladığını duyurdu.
"DİNİMİZİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİM"
Kıbrıs dönüşü havaalanında sevgilisiyle görüntülenen Çelik, bu süreci gizli tutmak yerine örnek teşkil etmesi amacıyla paylaştığını belirtti.
Sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yaptığım bu yardım nedeniyle kendimi çok iyi hissediyorum. İş dünyasından ve yakın çevremden çok destek aldık. Sanatçı arkadaşlarım genelde bu tarz yardımları söylemek istemezler ancak benim bir amacım vardı ve ona ulaştım. Ramazan ayındayız; zekat, fitre ve sadaka dinimizin en güzel unsurları. Oradaki insanların yüzündeki tebessümü görmek bana yetti."
HATAY'DA VERESİYE DEFTERLERİNİ KAPATMIŞTI
Ünlü popçu, Ramazan ayı boyunca Hatay'ın çeşitli ilçelerini bizzat gezerek;
Mahalle bakkallarındaki birikmiş borçları ödedi.
Eczanelerdeki veresiye defterlerini kapatarak hastaların ilaca erişimini kolaylaştırdı.
Gıda kolisi ve nakdi yardımlarla ailelere destek oldu.