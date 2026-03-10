CANLI YAYIN
Şarkıcı Çelik yardımlarıyla herkese örnek oldu! "Zekat ve sadaka dinimizin gereği"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü popçu Çelik Erişçi, Ramazan ayı boyunca sergilediği örnek dayanışmayla takdir topluyor. Son 10 günde verdiği 4 konserinin tüm gelirini Hatay'daki depremzedelere bağışlayan sanatçı, "Dinimizin gereğini yerine getirdim" diyerek yardımların ay sonuna kadar hız kesmeden devam edeceğini müjdeledi.

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, son dönemde sergilediği örnek davranışlarla takdir toplamaya devam ediyor.

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; sanatçı, son 10 günde gerçekleştirdiği dört konserden elde ettiği tüm kazancı Hatay'daki depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine bağışladığını duyurdu.

ÇELİK ERİŞÇİ'DEN HATAY'DA ANLAMLI HAREKET
"DİNİMİZİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİM"

Kıbrıs dönüşü havaalanında sevgilisiyle görüntülenen Çelik, bu süreci gizli tutmak yerine örnek teşkil etmesi amacıyla paylaştığını belirtti.

Sanatçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığım bu yardım nedeniyle kendimi çok iyi hissediyorum. İş dünyasından ve yakın çevremden çok destek aldık. Sanatçı arkadaşlarım genelde bu tarz yardımları söylemek istemezler ancak benim bir amacım vardı ve ona ulaştım. Ramazan ayındayız; zekat, fitre ve sadaka dinimizin en güzel unsurları. Oradaki insanların yüzündeki tebessümü görmek bana yetti."

HATAY'DA VERESİYE DEFTERLERİNİ KAPATMIŞTI

Ünlü popçu, Ramazan ayı boyunca Hatay'ın çeşitli ilçelerini bizzat gezerek;

Mahalle bakkallarındaki birikmiş borçları ödedi.

Eczanelerdeki veresiye defterlerini kapatarak hastaların ilaca erişimini kolaylaştırdı.

Gıda kolisi ve nakdi yardımlarla ailelere destek oldu.

Ünlü sanatçının rotasında bir sonraki duraklar şunlar olacak:

▶Samsun

▶Trabzon

▶Erzurum

Çelik Erişçi, konuyla ilgili "Hayatımda yaptığım en keyifli ve huzur veren işlerden biri olabilir. Hatay'ın birçok ilçesinde bakkal ve eczaneleri ziyaret ettim, defterleri bir bir topladım. En çok da şuna sevindim; esnafımız sadece durumu olmayanların borçlarının kapatılmasını, işi gücü yolunda olanların hesaplarının açık bırakılmasını rica etti. Böylece ihtiyacı olan daha fazla kişiye ulaşabilecektim. Denizde bir su damlasıyım..." demişti.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Magazin dünyasında polemiklerin aksine böylesine somut ve insani dokunuşlar görmek, toplumun yaralarını sarmada sanatçı figürünün ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çelik'in reklam kaygısından ziyade örnek olma motivasyonuyla bu yardımları açıklaması, dijital çağda iyiliğin yayılması adına kıymetli bir adım.

ÇELİK'TEN HATAY'A GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Çelik Erişçi hangi konserlerin gelirini bağışladı?

Sanatçı, son 10 gün içerisinde gerçekleştirdiği dört farklı konserinden elde ettiği tüm geliri Hatay'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladığını açıklamıştır.

Yardım faaliyetleri devam edecek mi?

Evet, Çelik Erişçi ay sonuna kadar vereceği konserlerin gelirlerini de benzer yardımlar için kullanacağını ve Samsun, Trabzon, Erzurum gibi illeri ziyaret edeceğini belirtmiştir.

Çelik Hatay'da başka ne tür yardımlar yapmıştı?

Hatay'daki bakkal ve eczaneleri gezerek ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatmış, gıda kolisi ve fitre dağıtımları gerçekleştirmiştir.

