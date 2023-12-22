Sanat dünyasından İsrail'e lanet Filistin'e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 'Gazze İçin Ben de Oradayım' diyen ünlü sanatçılar şarkılarını Filistin'in özgürlüğü ve barış için söylerken izleyiciler de onlara Filistin bayraklarıyla eşlik etti.