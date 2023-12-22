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Sanat dünyasından İsrail'e lanet Filistin'e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 'Gazze İçin Ben de Oradayım' diyen ünlü sanatçılar şarkılarını Filistin'in özgürlüğü ve barış için söylerken izleyiciler de onlara Filistin bayraklarıyla eşlik etti.

Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:53
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Sanat dünyasından İsrail’e lanet Filistin’e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla 'Gazze İçin Ben de Oradaydım' konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaşananlara tepki göstermek ve 'Savaşa dur' demek için bir araya gelen ünlü sanatçılar barış çağrısı yaptı.

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Sanat dünyasından İsrail’e lanet Filistin’e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ile Fulya Öztürk'ün yaptığı gecede şarkılar İsrail zulmüne tepki için söylendi.

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Sanat dünyasından İsrail’e lanet Filistin’e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

Etkinliğe katılamayan pek çok sanatçı ise yolladıkları görüntülü mesajlarla yaşanan acılara ortak oldu. Konserin açılışında Yavuz Bingöl, Gazze için yazdığı şarkıyı, kendisine eşlik eden Antakya Medeniyetler Korosu ile seslendirdi

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Sanat dünyasından İsrail’e lanet Filistin’e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

Gecede, Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu, Elif Buse Doğan, Sinan Akçıl, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Orhan Hakalmaz, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst ve İbrahim Sadri sahne aldı.

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Sanat dünyasından İsrail’e lanet Filistin’e destek buluşması! ‘Gazze için ben de oradayım’

KAFANIZI KUMA GÖMMEYİN

Kafasını kuma gören pek çok sanatçı olduğunu söylen Sinan Akçıl, piyanonun başına oturarak, Gazze bombalanırken kendisine ulaşan bir gençle arasında geçen diyaloğu anlattı. Gencin, kent bombalanırken sesleri duymamak için kendi şarkısını dinlediğini aktaran Akçıl, şöyle konuştu: