Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Cem Yılmaz kendi mahallesinde taşlandı. X platformunda Newsjunkie Burcu adıyla yazan bir takipçisi "Ferhan Şensoy'un, Yılmaz Erdoğan'ı tiyatrosuna almamasını da, Cem Yılmaz'a kavuğu vermemesini de, Okan Bayülgen'i adamdan saymamasını da bugünlerde iyice idrak ediyoruz" diye yazınca küplere binen ünlü komedyen hemen cevap döşendi:

"Newsjunkie Burcu! Sen bir muktedir vitaminisin! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı! George Orwell bitti Ferhan abi mi başladı? Ben tiyatrocu değilim, kavuğu bana niye versin a avanak? Böyle böyle birbirine kırdırırlar... Yazık çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşçasına."