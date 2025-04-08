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Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'dan vandalizm tepkisi...

Eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından başlatılan boykot çağrılarına sessiz kalan ünlü komedyen Cem Yılmaz, muhalif kesim tarafından büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkilerin giderek büyümesinin ardından Yılmaz, X hesabını kapatma kararı aldı. Öte yandan, Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un yaptığı "apolitikleşme" açıklamaları da kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:38
Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, CHP tarafından başlatılan boykot çağrılarına karşı sessiz kalmayı tercih edince sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Yılmaz'ın eleştirilere verdiği sert yanıtlar, tartışmaların daha da alevlenmesine yol açtı. CHP'nin başlattığı boykot çağrılarına karşı sessiz kalmayı tercih eden Yılmaz, "Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertliyim" sözleriyle eleştirilerin odağı oldu.

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Yılmaz, yoğun tepkiler üzerine "Bir gün sizin başınıza da gelirse, neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız" diyerek karşılık verdi. Ancak bu sözlerin ardından, Yılmaz'ın X hesabını kapattığı öğrenildi.

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Cem Yılmaz kendi mahallesinde taşlandı. X platformunda Newsjunkie Burcu adıyla yazan bir takipçisi "Ferhan Şensoy'un, Yılmaz Erdoğan'ı tiyatrosuna almamasını da, Cem Yılmaz'a kavuğu vermemesini de, Okan Bayülgen'i adamdan saymamasını da bugünlerde iyice idrak ediyoruz" diye yazınca küplere binen ünlü komedyen hemen cevap döşendi:

"Newsjunkie Burcu! Sen bir muktedir vitaminisin! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı! George Orwell bitti Ferhan abi mi başladı? Ben tiyatrocu değilim, kavuğu bana niye versin a avanak? Böyle böyle birbirine kırdırırlar... Yazık çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşçasına."

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Sabah'tan Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde konuyu şu ifadelerle kaleme aldı:

"Bu sözlerin altındaki yorumlara baktım. Büyük bir çoğunluk Cem'i ağır şekilde eleştiriyordu.

İşte o yorumlardan bazıları:
"700 takipçili sıradan bir hesaba gece 1:15'te yanıt verdiğinize göre, koymuş biraz." (Ferhat Değer)

"Belki bir an 'Lan ben ne yapıyorum?' der susar diye bekliyorsun ama paşam hırsını ve kibrini mağarada çiğ etle beslediği için zincirlerinden boşanıyor." (Dila)

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

"Abi bir daha tiyatro sahnesine çıkma o zaman. Eskisi gibi izbe barlarda sahne almaya devam et. Hedef şaşırtmak için o bu değilim demişsin. İşine gelince sinemacı oluyorsun da sahnede oyun oynarken tiyatrocu olmayacak mısın? Ki büyük ustaların bir bildiği varmış sana karşı." (Murat Demirci)

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

"Kimi kime kırdırıyorlar? 50 binlik lambası için buralarda ağlayan adamla bizi mi? Hadi abicim hadi..." (Çiğdem Kutlu)

"Sonuna kadar haksızsın. Korktum ses çıkaramadım demek yerine ses çıkaranlara saçma ithamlarda bulunuyorsun. Yıllarca her repliğini ezberlemiş biri olarak söylüyorum, sana yakışmadı." (Okan)

"Zafer Algöz de 'Kavuk Cem Yılmaz'a verilmeliydi' demişti. O da mı avanak? Senin tiyatrocu olmadığını o da mı bilmiyor? Öğret istersen. Fazla zeki sandın kendini yaa yıllar yılı." (Morgan)

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

GÖKHAN DA HİDAYETE ERDİ

Bir dönem konserlerine çıkıp destek verdiği Ekrem İmamoğlu'nu Atatürk'e benzetmekten bile geri durmayan Athena Gökhan da Ekrem İmamoğlu'nu terk etti.

İşte Gökhan Özoğuz'un "Sonunda o da hidayete erdi" diye yorumlanan o paylaşımı:

"Siyasetin bir oyun olduğunu anladığım günden beri ben çok apolitik hissetmeye başladım. O kadar apolitik hissediyorum ki kendimi. Taraf olarak bakıldığında her tarafın o kadar fazla açığı var ki...

Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz’dan vandalizm tepkisi...

Bir tek halka baksak her şeyi göreceğiz. Siyasetin içinde çok değişik bir lig var. Çok değişik bir maç oynanıyor. Bizler onun gerçeklerini bilemiyoruz. Kimseye inancım kalmadı benim. Halktan başka gerçeklik yoktur."
Sabah-ı şerifler hayrolsun Gökhan'ım...