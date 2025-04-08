08 Nisan 2025, Salı
Sanat dünyasında linç havası: Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'dan vandalizm tepkisi...
Eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından başlatılan boykot çağrılarına sessiz kalan ünlü komedyen Cem Yılmaz, muhalif kesim tarafından büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkilerin giderek büyümesinin ardından Yılmaz, X hesabını kapatma kararı aldı. Öte yandan, Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un yaptığı "apolitikleşme" açıklamaları da kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:38