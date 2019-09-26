Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alan Tolgahan Sayışman 2006 da Maçolar dizisinde başrol olarak yer almış ve sanat hayatı başlamıştır. Kavak Yelleri ve Lale Devri dizileri ile ünü yakalayan oyuncu Asla Vazgeçmem dizisi ile de en parlak dönemini yaşamıştır. Bir Umut Yeter dizisinde Yılmaz Karabey ve Siyah İnci dizisinde Kenan karakteri ile başrol olarak yer almış ama milyonlarca TL boşa gitmiş ve dizileri tutmamıştır.