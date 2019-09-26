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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

Şampiyon dizisi için aylarca hazırlanan Tolgahan Sayışman ve 3,5 aylık oğlu Efehan seyirciyle buluştu. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkan Tolgahan Sayışman, Fırat Bölükbaşı'nı canlandırıyor. TRT 1'deki Şampiyon dizisinde Tolgahan Sayışman'ın canlandırdığı Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden yenilgisiz bir boksördür. Tolgahan Sayışman'ın dizideki oğlu ise öz oğlu Efehan. Oğlu ile birlikte aynı dizide oynayarak gündeme oturan genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:39
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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

Şampiyon dizisi için aylarca hazırlanan Tolgahan Sayışman ve 3,5 aylık oğlu Efehan seyirciyle buluştu. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkan Tolgahan Sayışman, Fırat Bölükbaşı'nı canlandırıyor. TRT 1'deki Şampiyon dizisinde Tolgahan Sayışman'ın canlandırdığı Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden yenilgisiz bir boksördür. Tolgahan Sayışman'ın dizideki oğlu ise öz oğlu Efehan. Oğlu ile birlikte aynı dizide oynayarak gündeme oturan genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.

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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

ŞAMPİYON DİZİSİNİN KONUSU

Kafkas lakaplı Fırat gelecek vadeden yenilgisiz bir genç boksördür. Altın kemer maçına çıktığında hayatının biteceğinin farkında değildir. Dünya şampiyonu boksörü alt eder etmesine ama rakibi Kafkas'ın yumruklarına dayanamaz ve ölür. Fırat'ın yaşadığı talihsiz olayla hayatı değişir. Fırat o gece altın kemeri kazansa da hayatını, mesleğini ve hamile karısını kaybeder.

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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

7 yıl sonra Fırat annesinden kalan ölümcül bir hastalığı olan Güneş için yeniden ringlere çıkıp dövüşmek zorunda kalır. Artık Fırat'ın istediği tek şey vardır oğlunu yaşatmak. Kafkas Güneş için yeniden ringlere çıkıp bir raunt daha diyecek.

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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

TOLGAHAN SAYIŞMAN

17 Aralık 1981'dde İstanbul'da dünyaya gelen Tolgahan Sayışman 38 yaşındadır. Hem oyuncu hemde model olarak tanınan yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın tam adı Turgut Tolgahan Sayışman'dır. Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Tolgahan Sayışman 2005 yılı uluslararası erkek güzellik yarışmasında dünya güzeli seçilmiş ve dikkat çekmiştir.

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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti

Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alan Tolgahan Sayışman 2006 da Maçolar dizisinde başrol olarak yer almış ve sanat hayatı başlamıştır. Kavak Yelleri ve Lale Devri dizileri ile ünü yakalayan oyuncu Asla Vazgeçmem dizisi ile de en parlak dönemini yaşamıştır. Bir Umut Yeter dizisinde Yılmaz Karabey ve Siyah İnci dizisinde Kenan karakteri ile başrol olarak yer almış ama milyonlarca TL boşa gitmiş ve dizileri tutmamıştır.