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Şampiyon Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile dikkat çekti
Şampiyon dizisi için aylarca hazırlanan Tolgahan Sayışman ve 3,5 aylık oğlu Efehan seyirciyle buluştu. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkan Tolgahan Sayışman, Fırat Bölükbaşı'nı canlandırıyor. TRT 1'deki Şampiyon dizisinde Tolgahan Sayışman'ın canlandırdığı Kafkas lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden yenilgisiz bir boksördür. Tolgahan Sayışman'ın dizideki oğlu ise öz oğlu Efehan. Oğlu ile birlikte aynı dizide oynayarak gündeme oturan genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 13:39
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