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Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle olay oldu

Yeşilçam'a damga vuran ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako filmi yıllar geçmesine rağmen her izleyeni güldürmeyi başarıyor. Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü. Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 14:15
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Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle olay oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako'da Kemal Sunal ile birlikte rol alan ve Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden olmuştu. Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Zeren'in o görüntüsü.

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Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle olay oldu

Soner Sarıkabadayı

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Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle olay oldu

Soner Sarıkabadayı

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Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle olay oldu

Soner Sarıkabadayı

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Salako’nun Emine’si Meral Zeren son haliyle olay oldu

Gülşen