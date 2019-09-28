28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako'da Kemal Sunal ile birlikte rol alan ve Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden olmuştu. Yeşilçam'daki birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Zeren'in en unutulmaz rolü ise tartışmasız 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 16:13
  • 1
  • 168
Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako'da Kemal Sunal ile birlikte rol alan ve Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden olmuştu. Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Zeren'in o görüntüsü.

  • 2
  • 168
Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Kayhan Yıldızoğlu

  • 3
  • 168
Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Aydın Babaoğlu

  • 4
  • 168
Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Rüştü Asyalı

  • 5
  • 168
Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Oya Başar