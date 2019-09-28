Salako’nun Emine’si Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Salako'da Kemal Sunal ile birlikte rol alan ve Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, döneme damga vuran isimlerden olmuştu. Yeşilçam'daki birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Zeren'in en unutulmaz rolü ise tartışmasız 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Yeşilçam'ın efsane filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren son görüntüsüyle şaşırttı. İşte Meral Zeren'in o görüntüsü.