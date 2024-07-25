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Şahmaran'ın başrolü Serenay Sarıkaya'nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz'in partneri...

'Medcezir', 'Aile', 'Kimler Gel Kimler Geçti' dizileriyle hafızalara kazınan Serenay Sarıkaya yeni projesi Şahmaran ile gündemde. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçen oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun memleketi merak edildi. Serenay Sarıkaya bakın nereli çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 15:06 Güncelleme: 25.07.2024 15:06
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Şahmaran’ın başrolü Serenay Sarıkaya’nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz’in partneri...

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. "Şahmeran" dizisinde Burak Deniz ile başrolü oynayan güzel oyuncu sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Şahmaran’ın başrolü Serenay Sarıkaya’nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz’in partneri...

Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir ve Ebru Özkan'ın da oyuncu kadrosunda olduğu dizinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Bu haber ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Şahmaran’ın başrolü Serenay Sarıkaya’nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz’in partneri...

Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile dizi setinden bir fotoğraf paylaşmıştı.

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Şahmaran’ın başrolü Serenay Sarıkaya’nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz’in partneri...

Tüm bunların ardından oyuncunun memleketi merak konusu oldu.

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Şahmaran’ın başrolü Serenay Sarıkaya’nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz’in partneri...

Ünlü oyuncu meğer bu duru güzelliğini memleketine borçluymuş. Serenay Sarıkaya'nın memleketini duyan şaşıp kalıyor. Sarıkaya, Ankara'da dünyaya geldikten sonra Antalya'da bir süre yaşamış ve 7 yaşındayken annesi ve babasının ayrılığı sonrasında annesi ile birlikte İstanbul'a taşınmış.