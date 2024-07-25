25 Temmuz 2024, Perşembe
Şahmaran'ın başrolü Serenay Sarıkaya'nın memleketi bakın neresiymiş! Burak Deniz'in partneri...
'Medcezir', 'Aile', 'Kimler Gel Kimler Geçti' dizileriyle hafızalara kazınan Serenay Sarıkaya yeni projesi Şahmaran ile gündemde. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçen oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun memleketi merak edildi. Serenay Sarıkaya bakın nereli çıktı.
Giriş: 25.07.2024 15:06 Güncelleme: 25.07.2024 15:06
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