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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!
Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ayrılık kararının ardından sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma belgesini paylaşmıştı. Avukat Burak Bayram, Erken'in paylaştığı belgenin sahte olduğunu söyleyerek, suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.04.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 17:35
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