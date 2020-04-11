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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ayrılık kararının ardından sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma belgesini paylaşmıştı. Avukat Burak Bayram, Erken'in paylaştığı belgenin sahte olduğunu söyleyerek, suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 17:35
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

Ece Erken, önceki gün Instagram hesabından, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğu ile ilişkisini bitirdiğini açıklamış, daha sonra da kendisine verilen boşanma belgesini yayınlamıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

Ünlü sunucu, Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma belgesini, "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım, hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi" notuyla paylaşmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği belgenin sahte olma ihtimaline karşı da Erken, "Eğer belge sahteyse vicdanlarıyla herkesi baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

"Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır. Yalıkavak'taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım" açıklaması da dikkat çekmişti.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusu!

Söz konusu belge ile evli biri ile ilişki yaşamadığını ispatlamak isteyen Ece Erken'in yayınladığı dilekçenin gerçek olmadığı ortaya çıktı.