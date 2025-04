Sadri Alışık doğumunun 100. yılında mezarı başında anıldı

Kerem Alışık, usta sanatçın İstanbul ile özdeşleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gönlü İstanbul'du, gönlü boldu. Ne kadar İstanbul varsa hepsinde kabuldü. Onun dünyaya gelişinin üzerinden 100 yıl geçti. Gözleri hala umutlu bir film karesinde, gülüşü ülkemizin tüm sokaklarında. Şapkası her an her zaman başımızda. Sinemanın ve tiyatronun ebedi yolcusu, kalbimizin tam ortasına öbek öbek güller bıraktı ve sonsuz bir yolculuğa çıktı. 100. doğum günü kutlu olsun."