Sadri Alışık doğumunun 100. yılında mezarı başında anıldı

Sanatçı, "Afacan Küçük Serseri"deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği "Yengeç Sepeti"ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Alışık, 18 Mart 1995'te hayata gözlerini yumdu.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen sanatçının, rol aldığı başlıca filmler şöyle:

"Günahsızlar", "Çakırcalı Mehmet Efe", "Vatan ve Namık Kemal", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Tanrı Şahidimdir", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Battal Gazi Geliyor", "Yalnızlar Rıhtımı", "Hicran Yarası", "Küçük Hanımefendi", "Küçük Hanımın Şoförü", "Ayşecik Yavru Melek", "Küçük Hanım Avrupa'da", "Helal Olsun Ali Abi", "Ayşecik Çıtı Pıtı Kız", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Avare", "Turist Ömer", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Berduş Milyoner", "Ah Güzel İstanbul", "Turist Ömer Almanya'da", "Bitirimsin Abi", "Serseri", "Kız Kolunda Damga Var", "Agora Meyhanesi", "Ağlama Değmez Hayat", "Turist Ömer Arabistan'da", "Altın Kalpler", "Ah Müjgan Ah", "Darıldın mı Cicim Bana", "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Afacan", "Kavanoz Dipli Dünya", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", "Ayıp Ettin Şemsettin", "Turist Ömer Boğa Güreşçisi", "Gelinlik Kızlar", "Afacan Harika Çocuk", "Balıkçı Osman", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ne Hakem", "Ben Sana Mecburum", "Saffet Beni Affet", "Çapkın Baba", "Kız Babası" ve "Yengeç Sepeti"