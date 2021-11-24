24 Kasım 2021, Çarşamba
Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...
Sadakatsiz dizisindeki canlandırdığı Derya karakteriyle adından söz ettiren Özge Özder, özel hayatıyla da dikkat çekti. 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına almıştı. Mutlu aile hayatıyla sık sık gündem olan Özge Özder'in eski eşi ise görenleri şoke etti. Bir zamanlar yakışıklı oyuncu ile evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder'in eski eşi...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:03
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