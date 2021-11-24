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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

Sadakatsiz dizisindeki canlandırdığı Derya karakteriyle adından söz ettiren Özge Özder, özel hayatıyla da dikkat çekti. 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına almıştı. Mutlu aile hayatıyla sık sık gündem olan Özge Özder'in eski eşi ise görenleri şoke etti. Bir zamanlar yakışıklı oyuncu ile evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder'in eski eşi...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:03
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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

2018 yılında Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan Özge Özder, kısa süre önce ilk çocuğu Luna'yı kucağına aldı. Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derya karakteriyle adından söz ettiren Özder'in özel hayatı diziseverler tarafından mercek altına alındı.

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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

Özge Özder'in eski eşi ise görenleri şoke etti. Bir zamanlar yakışıklı oyuncu ile evli olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

İşte Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder'in eski eşi…

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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

MURAT YILDIRIM - BURÇİN TERZİOĞLU

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Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ