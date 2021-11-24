Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder’in eski eşi şoke etti! Meğer bir zamanlar evlilermiş...

Sadakatsiz dizisindeki canlandırdığı Derya karakteriyle adından söz ettiren Özge Özder, özel hayatıyla da dikkat çekti. 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl kızı Luna'yı kucağına almıştı. Mutlu aile hayatıyla sık sık gündem olan Özge Özder'in eski eşi ise görenleri şoke etti. Bir zamanlar yakışıklı oyuncu ile evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Özge Özder'in eski eşi...