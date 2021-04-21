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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi

Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle ekrana damgasını vuran Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Adeta kariyerinin zirvesine çıkan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Melis Sezen'i mercek altına alan izleyiciler, makyaksız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 17:43
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, makyajsız haliyle şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi

Gülsim Ali İlhan

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi

Gülsim Ali İlhan

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi

Gülsim Ali İlhan

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi

Farah Zeynep Abdullah