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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i bir de makyajsız görün! Şaşkına çevirdi
Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle ekrana damgasını vuran Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Adeta kariyerinin zirvesine çıkan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Melis Sezen'i mercek altına alan izleyiciler, makyaksız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 17:43
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