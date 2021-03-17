Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere fotoğrafıyla şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle ekrana damgasını vuran Cansu Dere, gündeme oturdu. Sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden olan Cansu Dere, ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Canse Dere'nin yıllar içinde yaşadığı değişim görenleri şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin olay olan o fotoğrafı...