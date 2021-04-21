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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...
Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Dizinin 21 Nisan yayın akışında yer almaması sonrasında hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 19:28Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 19:28