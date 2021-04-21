Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz'in yayın akışında yer almaması sonrasında hayranları nedenini merak ediyor. Şimdi gözler ise dizinin yeni bölüm tarihine çevrildi.İşte, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...