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Haberler Galeri Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Dizinin 21 Nisan yayın akışında yer almaması sonrasında hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 19:28 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 19:28
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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz'in yayın akışında yer almaması sonrasında hayranları nedenini merak ediyor. Şimdi gözler ise dizinin yeni bölüm tarihine çevrildi.İşte, Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Her çarşamba Kanal D' ekranlarında reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi bu akşam seyircisiyle buluşamayacak. Sadakatsiz dizisinin setinde Covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle dizinin ekran macerasına kısa bir ara verildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de dizinin 26.bölümünün tekrar yayınlanacak. Sadakatsiz 27. bölüm, 21 Nisan akşamı ekrana gelmeyecek.

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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

Dizinin yapım şirketi Med Yapım yaptığı açıklamada; "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz." Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

21 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR

13:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

Videoyu Oynat
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM

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Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz bugün neden yok, final mi yaptı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı...

16:45 Aşk-ı Memnu TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Sadakatsiz TEKRAR