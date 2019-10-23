Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...