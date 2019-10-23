23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:15
  • 1
  • 104
Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Türk sinemasının efsane isimleri Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Şabanoğlu Şaban' filmi milyonları güldürürken hala televizyon kanallarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın efsanelerinden Şabanoğlu Şaban filminde Selma karakterini canlandıran Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu.

  • 2
  • 104
Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisindem biri olarak da tanıdığımız Sevda Aktolga, bu filmlerin çekildiği zamanlardan yıllar geçmesinin ardından yaşlandı. Peki sizce şimdi nasıl görünüyor? İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri...

  • 3
  • 104
Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Hababam Sınıfı serisinde Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, doğum günündeki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 66. yaşını Bodrum'daki Torba Sanat Evi'nde dostlarıyla kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.

  • 4
  • 104
Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 104
Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle milyonları şaşırttı!

Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti. İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf.