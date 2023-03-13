Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

Son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Paris'e tatile giden ikili dönüşte kameraların karşısına geçerek ilişkilerini ilan etti. Paris sonrası Finlandiya'ya giden ve sıradaki durakları İngiltere olan çift, son olarak Sabancı ailesinden veto yedi. "Aşk onayı" alamayan gözde aşıklar, Sabancı'lara ait özel jet yerine tarifeli uçakla uçacak. İşte detaylar...