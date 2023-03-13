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Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

Son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Paris'e tatile giden ikili dönüşte kameraların karşısına geçerek ilişkilerini ilan etti. Paris sonrası Finlandiya'ya giden ve sıradaki durakları İngiltere olan çift, son olarak Sabancı ailesinden veto yedi. "Aşk onayı" alamayan gözde aşıklar, Sabancı'lara ait özel jet yerine tarifeli uçakla uçacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:48
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Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hande Erçel, bir süredir kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geliyor. Erçel şimdilerde gönlünü, sosyetik Hakan Sabancı'ya kaptırdı.

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Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

Magazinin en gözde aşıkları arasında yer alan Hakan Sabancı ile Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitmişlerdi. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanan aşıklar, birlikteliklerinin ciddiyetini gözler önüne sermişlerdi.

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Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

Paris yolculuğu sonrası soluğu Kuzey Işıkları'nı izlemek için Finlanya'da almışlardı.

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Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

2 günlük tatil sonrası tekrar İstanbul'a dönen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in şimdiki tatil planları ise İngiltere'deymiş.

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Sabancı ailesinden onay çıkmadı! Hakan Sabancı’nın Hande Erçel çözümü

Takvim'in haberine göre; Londra'nın en ünlü restoranlarından yer ayırttıran Hakan Sabancı, sevgilisi ile romantik bir tatil daha yapacakmış.