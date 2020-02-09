Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

Saba Tümer, "Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız." dedi.