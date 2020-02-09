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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

Saba Tümer tatil için gittiği Katar'ın başkenti Doha'dan yayınladığı bir video ile gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken Saba Tümer, David Beckham itirafı ile gündeme oturdu. Saba Tümer David Beckham itirafı sonrası bir de şarkı armağan etti. İşte Saba Tümer'in David Beckham itirafı...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 19:14
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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

Saba Tümer, Katar'dan yaptığı David Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı. Magazin dünyasını sallayan Saba Tümer'in David Beckham açıklaması herkesi şaşkına çevirdi.

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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

Saba Tümer, "Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız." dedi.

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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

Beckham'ın evli olduğunu da hatırlatan Tümer, "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalar diyeceğim ama onu da diyemiyorun çünkü adam evli, o yüzden ona buradan 'Ama evlisin' şarkısını gönderiyorum" şeklinde konuştu.

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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

Ünlü sunucunun açıklamaları sonrası David Beckham ile aralarındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...Saba

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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...

SABA TÜMER

5 Aralık 1970