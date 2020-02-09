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Saba Tümer Beckham itirafıyla sosyal medyayı salladı! Saba Tümer...
Saba Tümer tatil için gittiği Katar'ın başkenti Doha'dan yayınladığı bir video ile gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken Saba Tümer, David Beckham itirafı ile gündeme oturdu. Saba Tümer David Beckham itirafı sonrası bir de şarkı armağan etti. İşte Saba Tümer'in David Beckham itirafı...
Giriş Tarihi: 09.02.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 19:14
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