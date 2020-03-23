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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

Saadet Işıl Aksoy 2014 yılında Pamir Kıraner ile dünyaevine girmiş ve Amerika'ya yerleşmişti. Geçtiğimi Şubat ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Saadet Işıl Aksoy'dan ilk fotoğraf geldi. Paylaşımında koronavirüs hakkında uyarıda bulunan Aksoy, "İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil" dedi. Güzel oyuncu paylaşımında kızının yüzünü de ilk kez gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 09:24
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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

2014 yılında Pamir Kıraner ile dünyaevine giren Saadet Işıl Aksoy, 22 Şubat'ta dünyaya getirdiği kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

Aksoy, Marisa Gülcan adını verdiği bebeğiyle fotoğrafının altına "İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil" yazarak, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

36 yaşındaki oyuncu annelik haberini bebeğinin sadece ayaklarını gösteren bir görselle 27 Şubat'ta duyurmuştu.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

Aksoy, doğum haberini verdiği paylaşımında "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" notunu yazmıştı.

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Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

İşte Saadet Işıl Aksoy ve kızı Marisa'nın o fotoğrafı…