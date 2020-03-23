Saadet Işıl Aksoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Saadet Işıl Aksoy’un kızı Marisa Gülcan…

Saadet Işıl Aksoy 2014 yılında Pamir Kıraner ile dünyaevine girmiş ve Amerika'ya yerleşmişti. Geçtiğimi Şubat ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Saadet Işıl Aksoy'dan ilk fotoğraf geldi. Paylaşımında koronavirüs hakkında uyarıda bulunan Aksoy, "İhtiyacımız olan tek şey aşk... Ve biraz tuvalet kağıtları, el temizleyicileri, bebek bezi ve mendil" dedi. Güzel oyuncu paylaşımında kızının yüzünü de ilk kez gösterdi.