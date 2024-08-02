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Rober Hatemo'nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! 'Yenilendim'

Şarkıcı Rober Hatemo, son dönemde değişimiyle gündemde... 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, 'Yenilendim' diyerek sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Uzun zamandır ortalarda olmayan Hatemo, son haliyle dikkatleri üzerine çekerken, yüzüne yaptırdığı işlemleri tek tek açıkladı. İşte Rober Hatemo'nun son hali ve yaptığı açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 13:23
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Rober Hatemo’nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! ’Yenilendim’

2000'li yıllarda çıkardığı 'Esmer', 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor...

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Rober Hatemo’nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! ’Yenilendim’

Uzun zamandır ortalarda olmayan Rober Hatemo, son halini 'Yenilendim' diyerek sık sık paylaşıyor.

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Rober Hatemo’nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! ’Yenilendim’

"SÜNNET DERİSİ DEĞİL"

Ünlü şarkıcı, son olarak yüzüne yaptırdığı işlemi anlattı. Yüzünü yakından çeken Hatemo, 'Yüzüme kök hücre yaptırdım da ona bakıyorum, bence çok güzel oldu. Bu arada öyle çocuk pipisi, sünnet derisi filan yapmadım. Kendi hücrelerimden kan aldılar. Güzel oldu ama.' ifadelerini kullandı.

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Rober Hatemo’nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! ’Yenilendim’

Ünlü şarkıcının son halini gören sosyal medya kullanıcıları 'Sana ne olmuş böyle?', 'Tanıyamadım' gibi yorumlarda bulundu.

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Rober Hatemo’nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! ’Yenilendim’

Estetik yaptırdıktan sonra değişen ünlüler ise şu şekilde: