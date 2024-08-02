Rober Hatemo’nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! ’Yenilendim’

"SÜNNET DERİSİ DEĞİL"

Ünlü şarkıcı, son olarak yüzüne yaptırdığı işlemi anlattı. Yüzünü yakından çeken Hatemo, 'Yüzüme kök hücre yaptırdım da ona bakıyorum, bence çok güzel oldu. Bu arada öyle çocuk pipisi, sünnet derisi filan yapmadım. Kendi hücrelerimden kan aldılar. Güzel oldu ama.' ifadelerini kullandı.