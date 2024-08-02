02 Ağustos 2024, Cuma
Rober Hatemo'nun son görüntüsü olay oldu! Yüzüne bakın ne yaptırmış! 'Yenilendim'
Şarkıcı Rober Hatemo, son dönemde değişimiyle gündemde... 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, 'Yenilendim' diyerek sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Uzun zamandır ortalarda olmayan Hatemo, son haliyle dikkatleri üzerine çekerken, yüzüne yaptırdığı işlemleri tek tek açıkladı. İşte Rober Hatemo'nun son hali ve yaptığı açıklama...
Giriş: 02.08.2024 13:23
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