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Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Rober Hatemo, katıldığı YouTube programında yıllardır kurtulamadığı tırnak yeme alışkanlığının nedenini ilk kez anlattı. Çocukluğunda babasının verdiği tepkinin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyleyen Hatemo, yaşadığı olayı "Onurum kırıldı" sözleriyle anlattı.

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 1

"Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Aşksız Prens", "Tanrım" ve "Giden Candan Gidiyor" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Rober Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.

90'lardan bugüne uzanan müzik kariyerini ve özel hayatını anlatan ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları da ilk kez samimi sözlerle paylaştı.

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 2

ROBER HATEMO'NUN UNUTAMADIĞI ÇOCUKLUK TRAVMASI

Yıllardır tırnak yeme alışkanlığından kurtulamadığını söyleyen Hatemo, hayatındaki pek çok sorunu geride bıraktığını düşündüğünü ancak bu alışkanlığının neden devam ettiğini sorguladığını belirtti. Geçmişini değerlendirdiğinde, çocukluğunda babasıyla yaşadığı bir olayın hafızasında derin iz bıraktığını fark ettiğini ifade etti.

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 3

"TIRNAK YİYORUM DİYE BABAM AYAĞINI AĞZIMA SOKTU"

Yaşadığı anıyı anlatan Hatemo, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum, bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen niye yapamadım diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı."

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 4

"AKŞAM OLUNCA KORKARDIM"

Programda çocukluk yıllarına dair başka anılarını da paylaşan Hatemo, babasının sert ve disiplinli bir yapıya sahip olduğunu, zaman zaman fiziksel şiddete varan davranışları nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi.

Akşam saatlerinin kendisi için korku anlamına geldiğini belirten şarkıcı, "Akşam olunca bir şekilde bir şey olacak evde; ya dayak ya bir şey..." sözleriyle o dönemde yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı.

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 5

KUYUMCULUK VE ÇALIŞMA HAYATI

Kapalıçarşı'da zanaatkâr bir ailede büyüdüğünü söyleyen Hatemo, küçük yaşlarda çırak olarak çalışmaya başladığını, altın ve çay taşıyarak geçen zorlu yılların ardından iş hayatında önemli deneyimler kazandığını ifade etti.

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 6

BABASIYLA YILLAR SONRA GELEN BARIŞMA VE KAYIP

1997 yılında yayımladığı "Esmer" albümüyle müzik dünyasına adım atan Hatemo, babasının vefatının ardından kariyerinde beklenmedik bir yükseliş yaşadığını söyledi.

Babasının hayattayken sahneye çıkmasını istemediğini belirten ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Babam sahneye çıkmamı istemiyordu. Vefatından sonra işler yağmaya başladı. Tabii kırkı çıkmadan sahneye çıkmadım. 'Benim babam ölmüş, sahneye mi çıkacağım?' Bana çok saçma geliyor, öyle bir şey yapamam."

Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf 7

ACI İTİRAF: "BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜN İŞLERİM AÇILDI"

Hatemo, babasının vefat ettiği gün aldığı bir telefonun hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır iş gelmiyordu. Mezarlığa giderken teklif geldi. Sonrasında her gün bir seviye yukarı çıktım. Babam enerjimi kesiyordu."

BABASIYLA YILLAR SONRA GELEN BARIŞMA VE KAYIP

Programda babasıyla ilişkisine de değinen Hatemo, vefatından önce aralarındaki kırgınlıkları geride bıraktıklarını ve ilk kez gerçek anlamda bir baba-oğul ilişkisi kurabildiklerini söyledi.

Babasını kaybettikten sonra uzun süre sahnelerden uzak kaldığını anlatan sanatçı, bu dönemde ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve yoğun ağlama nöbetleri geçirdiğini de ilk kez paylaştı.

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