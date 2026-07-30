Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf

"Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Aşksız Prens", "Tanrım" ve "Giden Candan Gidiyor" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Rober Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.

90'lardan bugüne uzanan müzik kariyerini ve özel hayatını anlatan ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları da ilk kez samimi sözlerle paylaştı.