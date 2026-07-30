Çocukluğu Kapalı Çarşı'da geçti! Çay da taşıdı, altın da... Rober Hatemo'dan babasıyla ilgili sarsıcı itiraf
Şarkıcı Rober Hatemo, katıldığı YouTube programında yıllardır kurtulamadığı tırnak yeme alışkanlığının nedenini ilk kez anlattı. Çocukluğunda babasının verdiği tepkinin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyleyen Hatemo, yaşadığı olayı "Onurum kırıldı" sözleriyle anlattı.
"Senden Çok Var", "Beyaz ve Sen", "Aşksız Prens", "Tanrım" ve "Giden Candan Gidiyor" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan Rober Hatemo, Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.
90'lardan bugüne uzanan müzik kariyerini ve özel hayatını anlatan ünlü şarkıcı, çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları da ilk kez samimi sözlerle paylaştı.
ROBER HATEMO'NUN UNUTAMADIĞI ÇOCUKLUK TRAVMASI
Yıllardır tırnak yeme alışkanlığından kurtulamadığını söyleyen Hatemo, hayatındaki pek çok sorunu geride bıraktığını düşündüğünü ancak bu alışkanlığının neden devam ettiğini sorguladığını belirtti. Geçmişini değerlendirdiğinde, çocukluğunda babasıyla yaşadığı bir olayın hafızasında derin iz bıraktığını fark ettiğini ifade etti.
"TIRNAK YİYORUM DİYE BABAM AYAĞINI AĞZIMA SOKTU"
Yaşadığı anıyı anlatan Hatemo, şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyi iyileştirdiğimi düşünüyorum, bir tırnak yemeyi yok edemedim. Geçen niye yapamadım diye düşündüm. Babam ben tırnak yiyorum diye çorabını çıkarıp ayağını ağzıma soktu. 'Bunları da ye' dedi. Onurum kırıldı."
"AKŞAM OLUNCA KORKARDIM"
Programda çocukluk yıllarına dair başka anılarını da paylaşan Hatemo, babasının sert ve disiplinli bir yapıya sahip olduğunu, zaman zaman fiziksel şiddete varan davranışları nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi.
Akşam saatlerinin kendisi için korku anlamına geldiğini belirten şarkıcı, "Akşam olunca bir şekilde bir şey olacak evde; ya dayak ya bir şey..." sözleriyle o dönemde yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı.
KUYUMCULUK VE ÇALIŞMA HAYATI
Kapalıçarşı'da zanaatkâr bir ailede büyüdüğünü söyleyen Hatemo, küçük yaşlarda çırak olarak çalışmaya başladığını, altın ve çay taşıyarak geçen zorlu yılların ardından iş hayatında önemli deneyimler kazandığını ifade etti.