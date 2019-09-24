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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!
Dünyaca ünlü isimlerin konser öncesi kulislerinde olmasını istediklerinin listesi herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna birçok dünya yıldızına göre abartıdan en uzak duran isim olsa da, istedikleri şaşkına çevirdi. Listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler.
Giriş Tarihi: 24.09.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 16:33
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