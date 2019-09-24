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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!

Dünyaca ünlü isimlerin konser öncesi kulislerinde olmasını istediklerinin listesi herkesi şaşkına çevirdi. Rihanna birçok dünya yıldızına göre abartıdan en uzak duran isim olsa da, istedikleri şaşkına çevirdi. Listede öyle bir isim var ki, kaprisinden geçilmiyor. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 16:33
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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!

Rihanna ve bir çok dünya yıldızı kulis istekleriyle şaşkına çevirdi. Rihanna en makul istekleri olan en kaprissiz dünya starı olsa da öyle bir şey istedi ki herkes ne yapacağını şaşırdı. İşte Rihanna ve dünya starlarının kulis istekleri.

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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde

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Rihanna'nın istekleri pes dedirtti! Dünya onu konuşuyor!

- Bolca mum
- İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar