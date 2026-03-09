Rihanna'nın evinde dehşet anları: 10 el ateş açıldı, saldırı sırasında içerideydi

Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 09:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna, ABD'nin California eyaletindeki evinde korku dolu anlar yaşadı. Beverly Hills bölgesindeki malikanesine 10 el ateş açılan ünlü yıldızın saldırı sırasında evinde olduğu öğrenildi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna'nın California'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Mermilerin konuta isabet ettiği dehşet anları sırasında ünlü şarkıcının evinde olduğu öğrenilirken, Beverly Hills'i sarsan olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gazze'ye verdiği destekle bilinen sanatçının sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

MERMİLER KONUTA İSABET ETTİ NBC News'in emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, saldırı Rihanna'nın Beverly Hills'teki evine öğle saatlerinde gerçekleşti. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu mermilerin konutun çeşitli noktalarına isabet ettiğini kaydetti.

SALDIRI SIRASINDA EVİNDEYDİ Olayın en kritik detayı ise ünlü şarkıcının saldırı anında konutunda bulunması oldu. Emniyet güçleri, mermilerin binaya isabet etmesine rağmen şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve Rihanna'nın durumunun iyi olduğunu aktardı.

KİLOMETRELERCE UZAKLAŞMIŞ Görgü tanıklarının ifadelerine göre, zanlı aracıyla evin önüne gelerek ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Polisin başlattığı takip sonucu şüpheli bir kadın, saldırı noktasından yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta gözaltına alındı.

GAZZE DESTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR Son dönemde Gazze'ye yönelik insani duyarlılığı ve destek mesajlarıyla uluslararası kamuoyunda takdir toplayan Rihanna'ya yönelik bu saldırının motivasyonu henüz netleşmedi. Gözaltına alınan kadın zanlının kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği yönündeki incelemeler titizlikle sürdürülüyor.