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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri

Rihanna Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçını İtalya'da izledi. İtalya'nın Torino şehrindeki mücadeleyi tribünden takip eden Rihanna, görenleri hayrete düşürdü. Rihanna'nın tribünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Rihanna'nın Juventus tribününden görüntüleri.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 13:10
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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri

Juventus ve Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçını dünyaca ünlü sanatçı Rihanna da takip etti. İtalya'daki maça giden Rihanna, Juventus tribünlerinden maçı izledi.

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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri

Rihanna'nın tribünden yansıyan fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri

Magazin dünyasının peşinde koştuğu Rihanna'nın sosyal medyada konuşulan isim olmasının ardından özel hayatı mercek altına alındı. Mütevazı tavırlarıyla bilinen Rihanna'nın kulis istekleri basına yansıdı.

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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri

İşte Rihanna ve birçok ünlünün şaşkına çeiviren kulis istekleri..

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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

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