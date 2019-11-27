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Rihanna Juventus-Atletico Madrid maçını tribünden izledi! İşte Rihanna'nın o görüntüleri
Rihanna Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Atletico Madrid maçını İtalya'da izledi. İtalya'nın Torino şehrindeki mücadeleyi tribünden takip eden Rihanna, görenleri hayrete düşürdü. Rihanna'nın tribünde çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Rihanna'nın Juventus tribününden görüntüleri.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 13:10
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