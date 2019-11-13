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Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan "Pes" dedirten istekler...

Rihanna, konserleri öncesinde kulisinde olmasını istedikleriyle dünya basınına oturdu. Bir dünya starı olmasına rağmen mütevazı istekleriyle herkesi hayrete düşüren Rihanna'nın listesi basına sızdı. Rihanna dışında birçok ünlünün de kulis istekleri magazin dünyasında yer aldı. Rihanna ile kıyaslanamayacak bir kariyere sahip olamayan sanatçıların istekleri ise şaşkına çevirdi. İşte Rihanna ve birçok ünlünün şaşkına çeviren kulis istekleri.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 21:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 21:59
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Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

Yıldızların sahneye çıkmadan önce kendilerini kuliste rahat hissetmeleri için bazı istekleri olabiliyor ama bunu biraz abartan ünlüler var. Halısından perdesine, hatta aydınlatmasına kadar farklı bir ortam isteyen ünlülerin istekleri şaşırtıyor. İşte biraz kaprisli ve rahatına düşkün ünlüler...

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Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

İşte Ünlü yıldızların kaprisleri ve olmazsa olmaz kulis istekleri...

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Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

RIHANNA'NIN KULİS İSTEKLERİ

- 5'li priz
- 'Rahat bir atmosfer' için yeterli aydınlatma

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Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

- Dolapları kapamak için beyaz örtüler
- Nemlendirici krem

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Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan Pes dedirten istekler...

- Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için, üzeri temiz olmalı)
- Siyah ve mavi şifon perde