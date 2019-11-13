Rihanna istekleriyle dünya basınını salladı! Rihanna'dan "Pes" dedirten istekler...

Rihanna, konserleri öncesinde kulisinde olmasını istedikleriyle dünya basınına oturdu. Bir dünya starı olmasına rağmen mütevazı istekleriyle herkesi hayrete düşüren Rihanna'nın listesi basına sızdı. Rihanna dışında birçok ünlünün de kulis istekleri magazin dünyasında yer aldı. Rihanna ile kıyaslanamayacak bir kariyere sahip olamayan sanatçıların istekleri ise şaşkına çevirdi. İşte Rihanna ve birçok ünlünün şaşkına çeviren kulis istekleri.