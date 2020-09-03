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Haberler Galeri Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

İnternet fenomeni Reynmen yeni sevgilisi Çağla Demir ile yakalandı. Sosyal medyaya düşen fotoğrafların ardından iki ünlü sevgili magazin dünyası tarafından yakın takibe alındı. Ünlü oyuncu Çağla Demir ve fenomen Reynmen'in fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla magazin takipçileri büyük bir şok yaşadı. İşte Reynmen olarak anılan Yusuf Aktaş ve sevgilisi Çağla Demir.

Giriş Tarihi: 03.09.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 23:11
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Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ın adından yeni bir aşk serüvenine çıktı. Ünlü internet fenomeni Reynmen, güzel oyuncu Çağla Demir ile yakalandı. Reynemn olarak tanınan Yusuf Aktaş ve Çağla Demir'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

Sevgilisi Çağla Demir ile eğlenmek için dışarı çıkan Reynmen, lüks aracına binerken görüntülendi. Reynmen ve segilisinin fotoğrafı magazin dünyasını karıştırdı.

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Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafı...

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Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları
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Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir, 15 Temmuz 1992'de Samsun'da dünyaya geldi. Liseden sonra Ankara Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde oyunculuk dersleri aldı.