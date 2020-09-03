Reynmen ve sevgilisi Çağla Demir sosyal medyayı salladı! İşte Reynmen ve Çağla Demir'in fotoğrafları

İnternet fenomeni Reynmen yeni sevgilisi Çağla Demir ile yakalandı. Sosyal medyaya düşen fotoğrafların ardından iki ünlü sevgili magazin dünyası tarafından yakın takibe alındı. Ünlü oyuncu Çağla Demir ve fenomen Reynmen'in fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla magazin takipçileri büyük bir şok yaşadı. İşte Reynmen olarak anılan Yusuf Aktaş ve sevgilisi Çağla Demir.