29 Kasım 2024, Cuma
Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor! Soruşturma başlatıldı
Gazeteci Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur'un ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti için açtığı dava, adeta bir hukuk savaşına dönüşmüştü. İkili arasında devam eden davalara bir yenisi daha eklendi. Reha Muhtar, son olarak, hastanede tedavi gördüğü dönemde evine girip kendisine ait kişisel verileri aldığı iddiasıyla Deniz Uğur'un cezalandırılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:41