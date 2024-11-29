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Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor! Soruşturma başlatıldı

Gazeteci Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur'un ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti için açtığı dava, adeta bir hukuk savaşına dönüşmüştü. İkili arasında devam eden davalara bir yenisi daha eklendi. Reha Muhtar, son olarak, hastanede tedavi gördüğü dönemde evine girip kendisine ait kişisel verileri aldığı iddiasıyla Deniz Uğur'un cezalandırılmasını talep etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.11.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:41
Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

Geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması geçiren ünlü gazeteci Reha Muhtar, entübe edildikten sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir süre hastanede tedavi gören Muhtar'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, aile arasında kaos çıkmıştı.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

2010 yılında boşanan Reha Muhtar ve ile oyuncu Deniz Uğur'un, 7 yaşındaki ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti için sürdürdüğü dava, adeta bir hukuk savaşına dönüşmüştü. Muhtar ile Uğur'un arasında devam eden davalara bir yenisi daha eklendi.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

Sabah'ın haberine göre; Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Muhtar, soluğu savcılıkta aldı. Hastanede tedavi altındayken Deniz Uğur'un hastane yetkilileriyle irtibata geçerek alkollü olup olmadığını öğrenmeye çalıştığını, bu da yetmez gibi evine izinsiz girerek bazı sağlık belgelerini ele geçirdiğini belirtti. Muhtar ifadesinde evinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştüğünü, 30 gün yoğun bakım ünitesinde gördüğü tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

21 Ağustos'ta eski eşi Deniz Uğur'un yanında Seren Serengil ile hastaneye geldiğini ve hastanenin VIP müdürü ile kameraların olmadığı bir odaya geçerek görüşme yaptıklarını, bu görüşmeye, Özler Aykal, Ayşe Nazlı Yumlu ve Uğur Dündar'ın şahit olduğunu belirtti.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

Uğur'un kendisi ile nikahlı olmamasından ötürü çocuklarını kullanarak kendisine ait yalıyı ele geçirmeye çalıştığını ifade eden Muhtar, "Çocuklarımın velayetini almak için elinden geleni yapıyor. 23 Ağustos tarihinde Özler Aykal bana ait yalıya gittiğinde kapının kilidinin kırılarak içeri girildiğini fark etmiş. Özler içeride kızım Mina ve tanımadığı 2 şahsın bulunduğunu gördüğünde söz konusu kişileri Deniz Uğur'un gönderdiğini öğrenmiş" dedi.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

SAHTE BELGE İLE ÇOCUKLARI ALMAK İSTEDİ

Muhtar, ifadesinin devamında "Deniz Uğur yalıya gelerek bana ait olan karaciğer enzimlerini gösteren raporu Özler Aykal'a gösterip bu belge ile çocuklarımı alacağını söylemiş. Bu belge benim düşerek hastaneye kaldırıldığım belge değildir. Daha önceden karaciğer enzimlerimi gösteren belgedir. Deniz Uğur bu belge ile çocuklarımı almak için beni tehdit etmektedir" dedi.

Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor!

Kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiğini belirten Muhtar eski eşinin cezalandırılmasını talep etti. Şikayet sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.