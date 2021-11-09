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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, özlemini sosyal medya hesabından paylaştı. Öztekin'in "Hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!" sözlerini görenler duygulandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 16:26
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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayata gözlerini yumdu.

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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”

Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının, oyuncu kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabından babasına özlemini dile getirdi.

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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”

Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'i yıllar önce çekilmiş bir videoyla andı. Öztekin bu paylaşımına, şu notu düştü;

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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”

"Bazı mesajlar var hala dönüp bakamadığım, okuyup, cevap veremediğim ama yine de silemediğim."

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Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”

"Bugün, tam şu an o mesajlardan biriyle istemsizce bakıştık. Nedensizce mesaja bastım ve karşıma bu video çıktı. Ferruh abi çekmiş, sanırım 4 veya 5 yaşımdayım. Bazı hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!"