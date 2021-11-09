09 Kasım 2021, Salı
Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım! “Keşke hep…”
Usta tiyatrocu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, özlemini sosyal medya hesabından paylaştı. Öztekin'in "Hatıralar vardır gelip kalbinize oturur ya, oturdu!" sözlerini görenler duygulandı.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 16:26
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