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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!
Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç Ramo dizisindeki performansıyla sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!
Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:46Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:49