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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç Ramo dizisindeki performansıyla sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!

Giriş Tarihi: 04.08.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:49
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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere birçok ünlü ismin eski eşi ve sevgilisi...

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ