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Haberler Galeri Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Esra Bilgiç'in makyajsız paylaşımı sevenlerini hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in doğal güzelliği...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:28
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!

Aslıhan Güner

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!

Aslıhan Güner

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!

Meryem Uzerli

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!
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