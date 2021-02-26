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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı! Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in makyajsız hali şaşırttı!
Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Esra Bilgiç'in makyajsız paylaşımı sevenlerini hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in doğal güzelliği...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:28
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Esra Bilgiç'in makyajsız hali şoke etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin makyajsız hali...
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Aslıhan Güner
Aslıhan Güner
Meryem Uzerli