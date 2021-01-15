Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da da sürdüren Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile benzerliklerini görünce şaşıp kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri...