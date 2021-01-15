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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu! Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in kardeşi sosyal medyada olay oldu!
Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da da sürdüren Bilgiç, sosyal medyada mercek altına alındı. Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar kardeşi Ali ile benzerliklerini görünce şaşıp kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 16:21
Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekrana damga vuran Esra Bilgiç, özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan Bilgiç'in kardeşi Ali ile benzerliklerini görünce şaşıp kaldı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BÜŞRA DEVELİ
BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ
ASLIHAN GÜNER
ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ NESLİHAN GÜNER VE YASEMİN GÜNER