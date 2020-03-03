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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…

Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Esra Bilgiç'in öze hayatını mercek altına alan sevenleri eski halini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç'in şok eden değişimi...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 14:24
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle ilgi odağı haline gelen Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şoke etti. İşte Esra Bilgiç'in yıllar içindeki inanılmaz değişimi…

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…

Kenan İmirzalıoğlu

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…

Kenan İmirzalıoğlu

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…