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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski halini görenler tanıyamadı! Meğer…
Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Esra Bilgiç'in öze hayatını mercek altına alan sevenleri eski halini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç'in şok eden değişimi...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 14:24
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