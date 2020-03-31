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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!
Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara geri dönen Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski fotoğraflarını görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç'in şoke eden değişimi...
Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 18:13
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