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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara geri dönen Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski fotoğraflarını görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç'in şoke eden değişimi...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 18:13
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!

Ramo dizisinde canlandırdığı Esra Bilgiç karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin yılar içindeki inanılmaz değişimi...

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!

Engin Altan Düzyatan

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç'in eski hali şoke etti!