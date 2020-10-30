Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere birçok ünlü ismin eski eşi ve sevgilisi...