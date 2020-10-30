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Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç Ramo dizisindeki performansıyla sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!

Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 18:46
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Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere birçok ünlü ismin eski eşi ve sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!

OKTAY KAYNARCA - MELEK ANGUN

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Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!
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Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!
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Ramo’nun Sibel'i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!