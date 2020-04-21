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Haberler Galeri Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

Ramo dizisinde Fatoş karakterine hayat veren Cemre Baysel tüm dikkatleri üzerine çekti. Ramo dizisinde kilit rollerden birine hayat veren Cemre Baysel sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla göz dolduran güzel oyuncunun özel hayatı bir hayli merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Cemre Baysel'in yaşı merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel kaç yaşında? İşte başta Baysel olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

Giriş Tarihi: 21.04.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 17:04
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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

Ramo dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Baysel'in yaşı merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel kaç yaşında? İşte başta Baysel olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

GÖRKEM SEVİNDİK
17 Ekim 1986

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

ESRA BİLGİÇ
14 Ekim 1992

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

YİĞİT ÖZŞENER
6 Nisan 1972

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şoke etti!

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992