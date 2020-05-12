Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Ramo dizisinde Fatoş karakterine hayat veren Cemre Baysel tüm dikkatleri üzerine çekti. Ramo dizisinde kilit rollerden birine hayat veren Cemre Baysel sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla göz dolduran güzel oyuncunun özel hayatı bir hayli merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Cemre Baysel'in boyu merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel'in boyu kaç? İşte başta Baysel olmak üzere birçok ünlü ismin boyu...