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Haberler Galeri Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Ramo dizisinde Fatoş karakterine hayat veren Cemre Baysel tüm dikkatleri üzerine çekti. Ramo dizisinde kilit rollerden birine hayat veren Cemre Baysel sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla göz dolduran güzel oyuncunun özel hayatı bir hayli merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Cemre Baysel'in boyu merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel'in boyu kaç? İşte başta Baysel olmak üzere birçok ünlü ismin boyu...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:43
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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

Ramo dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Baysel'in boyu merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel'in boyu kaç? İşte başta Baysel olmak üzere birçok ünlü ismin boyu…

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

NURGÜL YEŞİLÇAY - 160 CM

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer...

OKTAY KAYNARCA - 176 CM