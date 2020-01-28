Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Ramo dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle yeniden ekranlara dönen Cemre Baysel tüm dikkatleri üzerine çekti. Ramo dizisinde kilit rollerden birine hayat veren Cemre Baysel sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla göz dolduran güzel oyuncunun özel hayatı bir hayli merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımları mercek altına alınan oyuncu takipçilerini kendisine hayran bıraktı. İşte güzel oyuncu Cemre Baysel'in Instagram paylaşımları...