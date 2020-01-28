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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Ramo dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteriyle yeniden ekranlara dönen Cemre Baysel tüm dikkatleri üzerine çekti. Ramo dizisinde kilit rollerden birine hayat veren Cemre Baysel sosyal medyanın da gündemine oturdu. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla göz dolduran güzel oyuncunun özel hayatı bir hayli merak konusu oldu. Sosyal medyadaki paylaşımları mercek altına alınan oyuncu takipçilerini kendisine hayran bıraktı. İşte güzel oyuncu Cemre Baysel'in Instagram paylaşımları...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 13:30
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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Ramo dizisinde Fatoş karakterini oynayan 21 yaşındaki Cemre Baysel, Instagram paylaşımlarıyla kendisine hayran bıraktı.

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Murat yıldırım, Esra Bilgiç, Görkem sevindik, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Ramo'da, Fatoş karakteri bir hayli merak ediliyor.

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Fatoş, Ramo'nun kız kardeşi. Abisinin en yakın arkadaşı Boz'a aşık ve yakında dizinin en kilit isimlerinden biri olacak! Abisi Ramo'nun başlattığı savaşı durdurmak için kendini feda edip, düşman ailenin oğlu Neco'yla evlenecek.

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Cemre'nin Instagram paylaşımları hayranlarını büyülüyor.
İşte güzel oyuncu Cemre Baysel'in Instagram paylaşımları...

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Ramo'nun Fatoş’u Cemre Baysel fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Cemre Baysel kimdir?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğdu.