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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo'da şaşırtan ayrılık iddiası! Ardı ardına bombalar patlayacak! Güzel oyuncudan sonra... Ramo'da şaşırtan ayrılık iddiası! Ardı ardına bombalar patlayacak! Güzel oyuncudan sonra...
Ramo'da şaşırtan ayrılık iddiası! Ardı ardına bombalar patlayacak! Güzel oyuncudan sonra... Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ramo'da flaş ayrılık iddiası hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz hafta 30. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan dizinin son sahnesinde Esra'nın vurulması kafaları karıştırdı. Dizinin başrolleri arasında yer alan Esra Bilgiç, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hayranları dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2021 23:38
Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramo'da beklenmedik ayrılık iddiası yaşanıyor. Dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Yayınlanan son bölümde vurulan Sibel'in akıbeti merak edilirken, güzel oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Hayranları oyuncu hakkında gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR ESRA BİLGİÇ RAMO DİZİSİNDE AYRILDI MI?
Hayranları tarafından yer aldığı projelerdeki performansı ile takdir toplamaya devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu, Ramo dizisinden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu Bilgiç, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." notunu düştüğü paylaşımında hayranlarına müjdeli haberi vererek rahat bir nefes aldırdı.
ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.
Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek'in kaleme aldığı Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandıran 25 yaşındaki Bilgiç, 1.77 metre boyunda, 50 kilo ve Terazi burcudur.
Bir Umut Yeter (Derya) – 2018
Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2017
Ramo -2019