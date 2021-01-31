Ramo'da şaşırtan ayrılık iddiası! Ardı ardına bombalar patlayacak! Güzel oyuncudan sonra...

ESRA BİLGİÇ RAMO DİZİSİNDE AYRILDI MI?

Hayranları tarafından yer aldığı projelerdeki performansı ile takdir toplamaya devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu, Ramo dizisinden ayrılacağına ilişkin çıkan iddialara yanıt verdi. Güzel oyuncu Bilgiç, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar Ramo'dan ayrılmıyorum. Sevgiler." notunu düştüğü paylaşımında hayranlarına müjdeli haberi vererek rahat bir nefes aldırdı.