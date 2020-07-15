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Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...
Ramo oyuncusu Esra Bilgiç, canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle izleyici karşısına çıkması magazin dünyasında gündem olmuştu. Ramo'un Sibel'i Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!
Giriş Tarihi: 15.07.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 02:09
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