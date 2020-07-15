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Haberler Galeri Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

Ramo oyuncusu Esra Bilgiç, canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle izleyici karşısına çıkması magazin dünyasında gündem olmuştu. Ramo'un Sibel'i Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!

Giriş Tarihi: 15.07.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 02:09
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Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç özel hayatıyla merak konusu oldu. Esra Bilgiç'in eski eşini görenler gözlerine inanamadı. Bakın güzel oyuncunun eski eşi kim çıktı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

BORA AKKUŞ - SEDA TÜRKMEN

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Ramo oyuncusu Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Esra Bilgiç ve eski eşi...

BİRCE AKALAY - MURAT ÜNALMIŞ