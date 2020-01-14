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Ramo dizisi oyuncuları kimdir? Ramo konusu nedir? Ramo dizisi nerede çekiliyor?
Ramo konusu nedir? Ramo dizisi oyuncuları kimdir sorusuna diziyi izleyenler yanıt arıyor. Show TV ekranlarının yeni dizisi "Ramo" konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel gibi oyuncular yer alıyor. Adana'da çekimleri yapılan dizide efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayat hikayesi anlatılıyor. İşte, Ramo dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!
Giriş Tarihi: 14.01.2020 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 20:22
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