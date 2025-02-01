01 Şubat 2025, Cumartesi
"Rahatsızlığı artmıştı" Hülya Koçyiğit Filiz Akın'ın sağlık durumunu açıkladı!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Eylül aydından beri Bodrum'da tedavi gören Akın, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile özel uçakla İstanbul'a getirilmişti. Son olarak Hülya Koçyiğit, tedavisi devam eden Filiz Akın hakkında sevindirici haberi verdi.
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:43