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"Rahatsızlığı artmıştı" Hülya Koçyiğit Filiz Akın'ın sağlık durumunu açıkladı!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Eylül aydından beri Bodrum'da tedavi gören Akın, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile özel uçakla İstanbul'a getirilmişti. Son olarak Hülya Koçyiğit, tedavisi devam eden Filiz Akın hakkında sevindirici haberi verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:43
Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor...

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

1 Eylül'den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Akın, sağlık durumunun ciddiyet kazanması üzerine, Cumhurbaşkanlığının yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla 13 Ocak'ta İstanbul'a sevk edilmişti.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

Tedavisine burada devam edilen Akın'ın durumu ise sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

Akın'ın sağlık durumu merak konusu olurken, yakın dostu Hülya Koçyiğit'ten açıklama geldi.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

"ŞU ARALAR DAHA İYİ"

Katıldığı bir etkinlikte Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında konuşan Hülya Koçyiğit, sevindirici gelişmeleri paylaştı.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

Usta oyuncu, "Filiz Akın şu anda daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür" diyerek, iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın veya doğum adıyla Suna Akın 2 Ocak 1943, Ankara doğumlu Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak tasvir edilmekte ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir.

Rahatsızlığı artmıştı Hülya Koçyiğit Filiz Akın’ın sağlık durumunu açıkladı!

Türk sinemasının "asil, modern, kentli ve zarif yüzü" olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, "beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınmaktadır.