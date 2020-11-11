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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi? Netflix açıkladı mı? Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi? Netflix açıkladı mı?
Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer allan Netflix'in sevilen yapımı Ragnarok'a 2. sezon onayı geldi. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi 2020 yılında ekranlara gelmişti. Hayranları yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi? Netflix açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 11.11.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 23:37
Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Küçük bir Norveç kasabasından yaşanan olayları konu alan dizi Netflix tarafından yapıldı. İskandinav mitolojisinde kıyamet anlamına gelen Ragnarok (Ragnarök) oyuncuları merak ediliyor. İşte, Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi? Netflix açıkladı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN?
Ragnarok 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Yeni bilgiler geldiği zaman haberin içerisine eklenecektir.
RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor.
İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök'u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.
Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor'un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.