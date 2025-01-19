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Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan güzel oyuncu, ardından ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Yollarını ayıran çift, şimdi de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 12:47
Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Son olarak Kör Nokta dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk ile sevgilisi Samet Vuruşan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Sevgilisinin evlenme teklifini kabul eden oyuncu, "Evlilik tarihini belirlemedik. Anın tadını çıkarmak istiyoruz" demişti.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

"O 'EVET' DEDİ"

Sercan Yaşar sosyal medya hesabından "O 'Evet' dedi" notuyla paylaşım yapmıştı.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Ancak, evlilik hazırlığında olan çiftin hayali yarım kalmıştı. Oyuncu Rabia Soytürk ile mimar sevgilisi ayrılık kararı almıştı.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Tüm bunların ardından ünlü çift aralarındaki buzları eritti.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Tekrar beraber fotoğraf paylaşan çift, hayranlarını barışma haberleriyle sevindirdi.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Soytürk'ün sevgilisi ise son olarak "Benim max manzaram" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...

Samet Vuruşan ve Rabia Soytürk