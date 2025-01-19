19 Ocak 2025, Pazar
Rabia Soytürk ve sevgilisinden şaşırtan hamle! Ayrılık sonrası...
Duy Beni, Veda Mektubu, Kör Nokta gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan güzel oyuncu, ardından ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Yollarını ayıran çift, şimdi de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 19.01.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 12:47