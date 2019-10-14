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Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Kraliyet Ailesi'nin istenmeyen geliniydi Prenses Diana... 1981 yılında Prens Charles ile evlendikten sonra hayatı komple değişti... Diana'nın evliliği, hayatı ve ölümü hala tüm dünyada merak ediliyor. 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken hayatını kaybetmesine neden olan olaylar hala aydınlatılamazken, Prenses Diana'nın ölümünden yıllar sonra pek çok gerçek ve kayıtlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü. Angela Rippo'dan yıllar sonra gelen itiraflar, yaşananları açıklar türden oldu. İşte Lady Diana hakkında yıllar sonra gelen gündeme bomba gibi düşen o itiraflar.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 17:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 17:57
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Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Diana hakkında şaşırtan itiraf... Prenses Diana, Paparazilerden kaçarken öldü denmişti... Peki gerçekten böyle mi oldu? Prens Charles ve Prenses Diana, 1981'de tüm dünyada canlı yayımlanan görkemli düğünle evlenmiş ve 1996'da boşanmışlardı.

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Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüş, cenazesi de düğünü gibi tüm dünyada canlı yayımlanmıştı.

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Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Prens Charles ve Prenses Diana'nın 29 Temmuz 1981'deki görkemli düğün töreninden önce ikili, BBC sunucusu Angela Rippon'un programına konuk olmuştu.

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Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Bugün 74 yaşında olan sunucu Angela Rippon, röportaja dair itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

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Prenses Diana hakkında şaşırtan itiraf! Prenses Diana'nın ölüm nedeni...

Rippon, Charles ve Diana röportajı sırasında Galler Prensesi'nin bazı şeyleri saklar bir tavır sergilediğini söyledi.