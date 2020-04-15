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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılık kararıyla yaşanan çalkantının etkileri sürerken aile ��yeleriyle ilgili şaşırtan bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Katı kurallarıyla dikkatleri çeken Kraliyet Ailesi üyelerinin birçok özelliği gibi yeme içme alışkanlıkları da çok merak ediliyor. Sizin için birçok kaynağı tarayarak en dikkat çekici noktaları öne çıkardık.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:48
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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

Kraliyet aileleri özellikle de İngiltere Kraliyet ailesi, yaşamı en çok merak edilenler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Her şeyleriyle haber olan Kraliyet üyeleri, çeşitli televizyon dizilerinin de etkisiyle günden güne popülerleşiyor. Geçtiğimiz 10 yılda Prens William ve Kate Middleton'ın düğünü, çocukları, Prens Harry ve Meghan Markle'ın evliliği ve bebekleri Archie'nin doğumu gibi gelişmelerle bu popülerlik iyice güçlendi.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

Hele ki Middleton ile Markle arasında yaşanan ve eşlerine sıçrayan gerginlik ve son olarak Harry ile Meghan'ın Kraliyet görevlerini bırakıp İngiltere'den ayrılmaları ailenin skandalı eksik olmayan renkli yaşamının bir kez daha mercek altına alınmasına neden oldu.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

Kraliyet ailesi üyelerinin birçok özelliği gibi yeme içme alışkanlıkları da çok merak ediliyor. Geçmişte yıllarca saray mutfaklarında görev yapmış Darren McGrady ve John Higgins gibi şeflerin verdikleri röportajlar, Kraliyet ailesinin bazı üyelerinin katıldıkları televizyon programlarında yaptıkları açıklamalar ve birçok araştırmacının Kraliyet ailesinin günlük pratiklerine dair kaleme aldıkları kitaplar, aile üyelerinin yemek ve mutfak alışkanlıklarına da ışık tutuyor.

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

Sizin için bu kaynakları tarayarak en dikkat çekici noktaları öne çıkardık. İşte Kraliçe'nin seyahatlerde bile yanından ayırmadığı yiyeceklerinden, Prens William ve Harry'nin çocukluktaki yemek alışkanlıklarına Kraliyet ailesinin hayatından ilginç detaylar...

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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

Kraliyet ailesi üyeleri gıdaları mevsimine göre tüketmekten yanadır. McGrady'nin aktardığına göre bütün yaz her öğün yemekte çilek olsa kimse itiraz etmez. Ancak ocak ayında bir menüde çilek olsa Kraliçe Elizabeth hemen o maddeyi çizer ve "Bana genleriyle oynanmış çilekler göndermeye cesaret bile etmeyin" der. Kraliçe'nin menüleri haftalık olarak önceden kontrol edip onayladığını da hatırlatalım.