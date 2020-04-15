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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılık kararıyla yaşanan çalkantının etkileri sürerken aile ��yeleriyle ilgili şaşırtan bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Katı kurallarıyla dikkatleri çeken Kraliyet Ailesi üyelerinin birçok özelliği gibi yeme içme alışkanlıkları da çok merak ediliyor. Sizin için birçok kaynağı tarayarak en dikkat çekici noktaları öne çıkardık.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:33Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:48