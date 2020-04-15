Prens Harry’nin eşi Meghan Markle Kraliyet için en sevdiğinden bile vazgeçmiş!

Kraliyet ailesi üyeleri gıdaları mevsimine göre tüketmekten yanadır. McGrady'nin aktardığına göre bütün yaz her öğün yemekte çilek olsa kimse itiraz etmez. Ancak ocak ayında bir menüde çilek olsa Kraliçe Elizabeth hemen o maddeyi çizer ve "Bana genleriyle oynanmış çilekler göndermeye cesaret bile etmeyin" der. Kraliçe'nin menüleri haftalık olarak önceden kontrol edip onayladığını da hatırlatalım.