Poyraz Karayel’in Sinan'ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan olan Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. En başarılı çocuk oyunculardan olan ve çok küçük yaşlardan itibaren izleyici karşısına çıkan Ataberk Mutlu, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Şimdilerde ailesiyle sakin bir hayat süren Mutlu'nun son halini görenler tanıyamadı. İşte Poyraz Karayel'in yıldızı Ataberk Mutlu'nun son hali...