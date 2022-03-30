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Poyraz Karayel’in Sinan'ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Bir döneme damgasını vuran yapımlardan olan Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. En başarılı çocuk oyunculardan olan ve çok küçük yaşlardan itibaren izleyici karşısına çıkan Ataberk Mutlu, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Şimdilerde ailesiyle sakin bir hayat süren Mutlu'nun son halini görenler tanıyamadı. İşte Poyraz Karayel'in yıldızı Ataberk Mutlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 30.03.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:16
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Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Ekranın en sevilen çocuk oyuncularından olan Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Sinan karakteriyle hafızalara kazınan Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocuk yıldız, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

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Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

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Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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Poyraz Karayel’in Sinan’ı Ataberk Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini gören tanıyamadı

Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.