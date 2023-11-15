Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Popstar yarışması ile tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz'dan üzücü bir haber geldi. Yılmaz'ın kısmi felç geçirdiği duyuruldu. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili detaylar sevenleri ve müzik camiası tarafından araştırılıyor. Peki Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?