15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Popstar yarışması ile tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz'dan üzücü bir haber geldi. Yılmaz'ın kısmi felç geçirdiği duyuruldu. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili detaylar sevenleri ve müzik camiası tarafından araştırılıyor. Peki Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 09:33
  • 1
  • 4
Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Popstar yarışması ile tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz'dan üzücü bir haber geldi. Yılmaz'ın kısmi felç geçirdiği duyuruldu. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili detaylar sevenleri ve müzik camiası tarafından araştırılıyor. Peki Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 4
Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasıyla tanınmıştı. Popstar yarışması ile tanınan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

  • 3
  • 4
Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."

  • 4
  • 4
Popstar Mehtap neden hastaneye kaldırıldı, felç mi oldu? Şarkıcı Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...

POPSTAR MEHTAP KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu. Arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına 2008 yılında katıldı. Yarışmanın kazanını olduktan sonra popülerliğini arttırdı.