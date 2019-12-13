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Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: "Sizin hitiniz yok!"

Son günlerde müzik dünyasının en çok konuşulan 'rap müzik pop müziği geçti' tartışmasına Aleyna Tilki de dahil oldu. "Rap müzik, popu öldürdü" diyen büyüklerine taş atan Aleyna Tilki, "Çok fazla hit şarkı yok. Bazı abiler, ablalar özensiz davrandı. Bu yüzden rapçiler özgürce üretti." diyerek yeni bir tartışma başlattı.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 12:29
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Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: Sizin hitiniz yok!

'Rap müzik pop müziği geçti' tartışmasına dahil olan Aleyna Tilki, büyüklerini hedef aldı.

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Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: Sizin hitiniz yok!

19 yaşındaki şarkıcı, "Rap müzik, popu öldürdü" diyenlere şu sözlerle taşını atarak, "Çok fazla hit şarkı yok. Bazı abiler, ablalar özensiz davrandı. Bu yüzden rapçiler özgürce üretti." dedi.

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Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: Sizin hitiniz yok!

HEDEFİM YURT DIŞI

Gözünü ABD'ye diken Tilki, dünya starı olmak için yabancı şirketlerle çalıştığını söyledi.

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Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: Sizin hitiniz yok!

Sözleriyle yeniden gündem olan Aleyna Tilki'nin nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Aleyna Tilki ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: Sizin hitiniz yok!

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