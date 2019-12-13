Popçulara bir taş da Aleyna Tilki’den: "Sizin hitiniz yok!"

Son günlerde müzik dünyasının en çok konuşulan 'rap müzik pop müziği geçti' tartışmasına Aleyna Tilki de dahil oldu. "Rap müzik, popu öldürdü" diyen büyüklerine taş atan Aleyna Tilki, "Çok fazla hit şarkı yok. Bazı abiler, ablalar özensiz davrandı. Bu yüzden rapçiler özgürce üretti." diyerek yeni bir tartışma başlattı.