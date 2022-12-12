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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Podyumlarda rüzgar estiren 50'lik taş bebek Gizem Özdilli, geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Gizem Özdilli, gazetecilere "Kendime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok" dedi. Sıfır makyaj haliyle ilgi toplayan Gizem Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi. İşte görünce çok şaşıracağınız Gizem Özdilli'nin makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:09
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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Ünlü manken Gizem Özdilli, geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Sıfır makyaj haliyle şaşkına çeviren Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Özdilli'nin son hali şaşkına çevirdi.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

27 yıldır modellik yaptığını söyleyen Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim.

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Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

EMEKLİLİK SÖZLERİ

Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. İşimi seviyorum" dedi.