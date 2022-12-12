Podyumların taş bebeği Gizem Özdilli’nin o halini gören şaştı kaldı! Kendisine mikrofon uzatılan Gizem Özdilli bakın ne dedi?

Podyumlarda rüzgar estiren 50'lik taş bebek Gizem Özdilli, geçen gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Gizem Özdilli, gazetecilere "Kendime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok" dedi. Sıfır makyaj haliyle ilgi toplayan Gizem Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi. İşte görünce çok şaşıracağınız Gizem Özdilli'nin makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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